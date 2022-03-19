Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı

19.03.2022 16:13
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği önünde savaşta hayatını kaybeden çocuklar için anma töreni düzenlendi.

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği önünde savaşta hayatını kaybeden çocuklar için anma töreni düzenlendi. Büyükelçiliğin kapısına hayatını kaybeden çocuklar için mumlar yakılarak oyuncaklar bırakıldı.

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen anma törenine Büyükelçi Vasyl Bodnar ile Ukrayna uyruklu vatandaşlar katıldı. Ukrayna- Rusya savaşında hayatını kaybeden çocuklar için büyüklçilik kapısında mumlar yakıldı, oyuncaklar bırakıldı. Ayrıca ölen çocuklar ve savaş ortamında zor şartlarda yaşayan çocukların fotoğrafları konuldu. Ukraynalı çocuklar da çizdikleri resimleri bıraktı.

Büyükelçi Vasyl Bodnar, Ukrayna'dan çocukların tahliyesini yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Türk makamlarıyla ve Türk dünyasıyla yakın iş birliği yaparak orada bize ihtiyaç duyan çocuklarımızı Türkiye'ye tahliye etmek için çalışıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olabilecek herkesten yardım istiyoruz. Bugün bu çocuklar Ukrayna halkının en korumasız kitlesidir. Ama yarın ve önümüzdeki dönemde Ukrayna'yı yeniden inşa etme görevini üstlenecekler. O yüzden çabalarımızı birleştirerek savaşın son bulmasına yardımcı olalım. Kazanacağımıza inanıyoruz, vatanımıza yakın bir dönemde döneceğimize inanıyoruz. Vatanımız bombalardan, düşmanlardan ve her türlü silahlardan arındırılmış olacaktır. Özellikle bugün çocuklarımızı kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.Büyükelçi Bodnar'ın eşi Kateryna Bodnar ise "Onlar her zaman 2, 4, 6, 8 yaşında kalacaklar. Bu melekler Rus saldırganının mermisinden zarar görmüş ve öbür dünyaya göçmüş melekler olarak kalacaktır. Bir anne olarak ben de kayıtsız kalamıyorum. Çünkü bu tüm halkımız için çok büyük bir acıdır. Çifte savaş veren çocuklarımız var. Bir yandan evlerini kaybeden çocuklarımız, diğer taraftan çeşitli hastalıklarla savaşmaya devam ediyor. Ama bize yardım eden ülkeler var, hayatta kalmaya devam ediyorlar. Türk halkının yardımlarına müteşekkiriz. Bizim bu yardıma ihtiyacımız var. Çocuklarımız, kadınlarımız, hamile kadınlarımızın bu yardıma ihtiyacı var. 'Çocuklar gökyüzüne bakarken uçan balonlar görmeli, bombaların uçuşunu değil.' Bu bilge sözleri Sayın Emine Erdoğan söyledi. Özellikle barışçı gökyüzü için bu mücadelenin sloganı oldu. Biliyoruz ve inanıyoruz ki, savaş olmadığı zaman barışçıl gökyüzünde o balonları uçuracağız ve yanımızda olmayanları saygıyla anacağız" dedi.

Tören sonunda Ukraynalılar hep birlikte milli marşlarını söyleyerek slogan attı.


- Ankara
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı
Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Büyükelçiliği önünde savaşta ölen çocuklar anıldı - Son Dakika


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