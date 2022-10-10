Ukrayna Büyükelçiliği: Rus Füzesinin Kiev'de Bir Mahalleye İsabet Etmesi Sonucunda En Az 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 24 Sivil Yaralandı

Ukrayna Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı şehirlerine yaptığı füze saldırılarına ilişkin; "Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi mahallesine isabet etmesi soncunda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 24 sivil yaralandı" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya'nın, Kiev başta olmak üzere bazı Ukrayna şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"10 Ekim sabahı Rusya Federasyonu, Ukrayna'nın şehirlerine (Kiev, Zaporijjya, Dnipro, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Lviv, Kropyvnytkyi, Sumy, Kharkiv ve diğerleri) kapsamlı füze saldırısı düzenleyerek terör devleti statüsünü bir kez daha teyit etti. Ukrayna'nın barışçıl şehirlerine toplam 75 düşman füzesi fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri havada imha edildi.

"KİEV'DE EN AZ 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Rus füzesinin Kyiv'in Shevchenkivskyi mahallesine isabet etmesi soncunda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 24 sivil yaralandı. Kyiv'in merkezinin bombalanması sonucunda Filarmoni binası, Hanenko ve Shevchenko müzeleri ve Shevchenko Parkı hasar gördü. Ukrayna'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanırken bazı yerlerde su temini problemleri başladı. Böylece Rusya, Ukrayna'nın sivil altyapısının yok edilmesine yönelik sıradaki terör eylemini gerçekleştirdi.

Ukrayna şehirlerine İran yapımı 'kamikaze dronlarla' saldıran RF, Ukrayna'nın enerji sitemini yok etmeye ve kaos ile panik yaymaya çalışıyor. Bununla birlikte Kremlin sivilleri hedef alıyor. Bu tür eylemlerle terör devleti, Ukrayna ordusu yerine sivillerle savaştığını gösteriyor.

"UKRAYNA'NIN ULUSLARARASI ORTAKLARINI, RUSYA'YI TERÖR DEVLETİ OLARAK TANIMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Kyiv ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik bilinçli füze saldırıları Kremlin'in terör faaliyetlerinin sıradaki delilidir. Muharebe sahasında ciddi kayıplar veren Rusya barışçıl insanlara ve sivil altyapı tesislerine yönelik sinsi terör eylemlerine başvuruyor. Ukrayna'nın uluslararası ortaklarını, Ukrayna'nın sivillerini öldüren saldırgan Rusya'yı terör devleti olarak tanımaya çağırıyoruz."