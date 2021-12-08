Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Afyonkarahisar'daki ekonomik iş forumunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin artmaya devam ettiğini belirterek, "Şu an yıllık ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar ve gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde turizm alanında da ciddi bir turist akışı var. Bir yılda milyonlarca Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor." dedi.

Bodnar, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Ekonomik İş Forumu'nda, Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlayalı yaklaşık 2 ay olduğunu anımsattı.

"Yıllık ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar"

Ukrayna-Türkiye arasındaki ilişkilerde tarihi sayfa açıldığını dile getiren Bodnar, şöyle konuştu:

"Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte güven ve dostluğa dayalı çok güzel bir ilişki söz konusu. Özellikle dostlukları ve bu güçlü istekleri sayesinde iki ülke arasında güçlü bir stratejik ortaklığımız gelişiyor. Ukrayna-Türkiye ticaret hacmi artmaya devam ediyor. Şu an yıllık ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar ve gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde turizm alanında da ciddi bir turist akışı var. Bir yılda milyonlarca Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret ediyor. Aynı şekilde Türkiye'den Ukrayna'ya giden yüz binlerce turist söz konusu."

"Akıncı gibi projelerin ikili iş birliğimizin her alanında olması gerekiyor"

Bodnar, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında da güçlü iş birliği olduğuna işaret ederek, "Bu ilişkilerimizde önde gelen alanlar arasında yer almaktadır. Özellikle iki ülkenin savunma sanayisi alanlarını değerlendirecek olursak tamamlayıcı özellikler taşımaktadır. Teknoloji paylaşımı konusunda büyük önem arz etmektedir. Bunun en parlak örneği Ukrayna motorları olan Akıncı'nın üretimidir. Eminim ki Akıncı gibi projelerin ikili iş birliğimizin her alanında olması gerekiyor." dedi.

-"Ukrayna, ciddi bir reform sürecinden geçiyor"

Bodnar, Afyonkarahisar ile Ukrayna'daki bölgeler arasında iş birliğinin fahri konsolosluklar yardımlarıyla gerçekleşebileceğini vurguladı.

Temasların ekonomik alanla da güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için iş forumunu düzenlediklerine dikkati çeken Bodnar, "Ukrayna'da bir dizi reform düzenlendi. Ukrayna'daki bölgeler ve şehirler ek yetkiler kazanarak özellikle de yabancı yatırımlarla temasların kurulması açısından çok önemli bir güç kazanmaktadır. Bunun yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmasının olması özellikle Türk üreticileri için 3'üncü ülkelere çıkma fırsatı sunuyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Ukrayna'nın yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Poldova şehriyle kardeş şehir olduklarını ifade etti.

Programda, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve Ukrayna'nın fahri konsolosu Erkan Güral, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'de birer konuşma yaptı.