Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin

01.03.2022 19:53
Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin

Son dakika habere göre Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Bu iğrenç savaşa son verinUKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Kiev ve diğer büyük şehirler Rus tankları ve silahlarının namlusu altında.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Bu iğrenç savaşa son verin

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Kiev ve diğer büyük şehirler Rus tankları ve silahlarının namlu su altında. Bizim cevabımız çok net, Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Bu iğrenç savaşa son verin" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, büyükelçilik binasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ülkesinde sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, cephe hattındaki görüntülerin kendilerini inanılmaz derecede sarstığını ifade ederek, "Farklı bilgilere göre orada onlarca kurban var. 5 gündür devam eden savaştan dolayı biz 350'den fazla can kaybı yaşadık. Bu 350'den 16'sı da çocuk. 1684 kişi de yaralandı ve bunlardan 116'sı çocuk. Dün bir çocuğun ambulansta öldüğü görüntüleri gelince gerçekten bizim kalbimiz durdu. Kuşatma altındaki bazı şehirlerimiz su, ekmek gibi acil ihtiyaç ürünlerinden mahrum bırakıldı. Ruslar sivil araçlar, çocuk hastaneleri dahil olmak üzere kreşlere de ateş ediyorlar. Halkımız, zamanın çoğunu sığınaklarda geçiriyor" dedi.

'SALDIRILAR TÜM AVRUPA'YI ETKİLİYOR 'Birleşmiş Milletler'in paylaştığı verilere göre 500 binden fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini, 160 bin kişinin de Ukrayna içinde yaşadığı yerleri değiştirmek zorunda kaldığını vurgulayan Bodnar, "Rusya kritik önem taşıyan altyapı tesislerini yok etmeye devam ediyor. Maalesef Rus saldırganlığı ve devam ettirdiği bu zorba eylemler sadece Ukraynalıları değil aynı zamanda tüm Avrupa'yı etkiliyor, zarar veriyor. Çeşitli uluslardan birçok insan Ukrayna'da barışçıl bir şekilde yaşıyorlardı, işlerini yapıyorlardı. Savaş onların alışmış oldukları düzeni bozdu. Şu anda Ukrayna'dan çıkmaya çalışıyorlar. Sınır kapılarındaki yoğunluğa bakılırsa hiç kolay olmuyor. Şu anda sınır kapılarında gördüğünüz yabancı sayısı Ukrayna'nın ne kadar misafirperver bir ülke olduğunu gösteriyor" diye konuştu.'UKRAYNA'YI TESLİM ETMEYECEĞİZ'Bugün Ukrayna'nın güneyindeki bazı şehirlerin işgalcilerin kontrolüne geçtiğini dile getiren Bodnar, "Kiev ve diğer büyük şehirler Rus tankları ve silahlarının namlusu altında. Rusya baskıyı artırmak için müzakere yapılırken hiç silahlarını bırakmadı. Müzakere süreci ateşin gölgesinde yapıldı. Bizim cevabımız çok net, Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son verilmesi, barışçıl bir şekilde tüm bunların çözülmesinden yanayız. Hem Belarus hem de Rus tarafıyla görüşmeleri sürdüren Türkiye'nin bu konuda yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Olasılıklı bir müzakere için ortak bir nokta bulunabilir. Söz konusu müzakereyi sınıra yakın ortamda yapmaktansa İstanbul'da yapmayı tercih ederiz" ifadelerini kullandı.'BU İĞRENÇ SAVAŞA SON VERİN'

Bodnar, Ukrayna'nın medeni bir ülke olarak savaş kurallarına uyduğunu belirterek, "Kızgın olmamıza rağmen rehine alınanlara ilgili yardım sağlanmaktadır. Akrabalarının kendileriyle iletişim sağlamaları için özel bir çağrı merkezi oluşturuldu. Rusya'ya verdiğimiz tek mesaj; bu iğrenç savaşa son verin. Ayrıca Belarus bu çatışmada kesinlikle tarafsız ülke değil ve güvenilir bir taraf da değil. Biz de Belarus tarafının saldırganlık eyleminden vazgeçmeye, bu savaşa dahil olmamaya çağırıyoruz. Biz bu itilafın genişlemesini istemiyoruz. Ama saldırganlık genişlerse özellikle Belarus tarafından biz de kendimizi savunacağız" dedi.

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Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor Rus birlikleri, Baradyanka'da sivilleri vuruyor Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) 'Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: (Müzakere görüşmeleri) 'Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi.

Ukrayna, Ankara, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Bu iğrenç savaşa son verin - Son Dakika
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