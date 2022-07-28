Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe maçındaki Putin tezahüratına tepki - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe maçındaki Putin tezahüratına tepki

28.07.2022 13:00
Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe maçındaki Putin tezahüratına tepki

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dinamo Kiev maçında bazı Fenerbahçeli taraftarların "Putin" tezahüratı yapmasını "Ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücü" diyerek eleştirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dinamo Kiev maçında bazı Fenerbahçeli taraftarların "Putin" tezahüratı yapmasını "Ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücü" diyerek eleştirdi.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, İstanbul'daki Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında bazı sarı-lacivertli taraftarların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehinde tezahürat yapmasına tepki gösterdi.

Bodnar, Dinamo Kiev'in Fenerbahçe'yi elediği Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçı sonrası bu sabah Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Futbol adil bir oyun. Dün Dinamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" dedi.

Açıklamasını Türkçe yapan Bodnar, "Dost Türkiye halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım" diye ekledi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Dinamo Kiev'e normal süresi 1-1 tamamlandıktan sonra uzatmalara giden maçta 2-1 yenilmişti.

Karşılaşmada Ukrayna temsilcisini 57'nci dakikada 1-0 öne geçiren Vitaliy Buyalskiy'in attığı golden sonra elleriyle kartal pençesi göstererek sevinmesinin ardından Fenerbahçeli bazı taraftarlar da "Vladimir Putin" diye tezahürat yapmıştı. Fenerbahçe tribününde Putin lehinde yapılan tezahüratın duyulduğu videonun sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler büyümüştü.

Bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" ifadesini kullandığı bildirildi. Rumen teknik direktör, maçın ardından düzenlenmesi planlanan basın toplantısına da çıkmadı.

Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe bu turda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe'yi eleyen Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ise bir sonraki turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Dinamo Kiev, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Graz'ı elediği takdirde grup aşaması öncesi son engel olan play-off turuna yükselecek.

DW/CÖ,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

Vladimir Putin, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe maçındaki Putin tezahüratına tepki - Son Dakika

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