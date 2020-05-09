Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'dan 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinin 75. yıl dönümü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybhia, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu sene Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinin 75. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Sybhia, "İnsanoğlu tarihinde en kanlı savaşta hayatını kaybedenleri saygıyla yad ederken, Ukraynalılar olarak barışın bedelini Avrupa'da herkesten çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sybhia, gerek Ukrayna ve Avrupa'nın, gerekse tüm demokratik uluslararası kamuoyunun, 8-9 Mayıs'ta Anma ve Uzlaşma Gününü ve Nazizme Karşı Zafer Gününü kutlarken bu korkunç savaşta hayatını kaybedenlere saygı gösterdiğini vurguladı.

Ülkesinin 2. Dünya Savaşı'nın tam merkezinde olduğuna dikkati çeken Sybhia, tarihçilerin değerlendirmelerine göre bu savaşta 50 ila 80 milyon kadar insan kaybettiklerini aktardı.

Büyükelçi Sybhia, en çok zarar gören Avrupa ülkeleri arasında Rusya'nın 14 milyon ile yüzde 13, Ukrayna'nın 8 milyon ile yüzde 19, Almanya'nın 7 milyon ile yüzde 8,5, Polonya'nın ise 6 milyon ile yüzde 17 yer aldığını anlattı.

Öldürülen, toplama kamplarına alınan, sürgün edilen ve göç ettirilen Ukraynalılar göz önünde bulundurulduğunda insan kayıpları açısından Ukrayna'nın en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğuna değinen Sybhia, savaştan önce Sovyet Ukraynasında yaşayan 41,7 milyon insandan 1945 yılında sadece 27,4 milyonun kaldığının altını çizdi.

"Ukrayna'nın 714 şehri ve 28 bin köyü yok edildi"

Nazi esaretine alınan 2,8 milyon Sovyet halktan 2,4 milyonunun Ukraynalı olduğu bilgisini paylaşan Sybhia, şöyle devam etti:

"Cephe hattı iki defa Ukrayna'nın topraklarından geçti. İlki 1941'de Kızıl Ordu çekilirken, ikincisi 1943-1944 yıllarında Kızıl Ordu taarruz ederken oldu. Ukrayna'nın 714 şehri ve 28 bin köyü tamamen veya kısmen yok edildi.

Ukraynalılar Nazizme karşı direnip onu yeniyorlardı ama sadece Kızıl Ordu'nun parçası olarak değil. Eylül 1939'da yaklaşık 120 bin Ukraynalı, Polonya ordusunun içindeyken Hitler saldırısıyla karşılaştı. Gelecek yıllarda 130 bini aşkın Ukraynalı, Hitler'e karşı koalisyonun ordularında savaşıyordu. 100 binlerce soydaşımız Nazizme karşı Direniş Hareketi'nin parçası olarak savaştı. Çoğu Romanya, Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Avusturya, Yugoslavya gibi ülkelerin özgür olması için hayat pahasına savaştı."

Sybhia, 1945 yılında Ukrayna ve Belarus'un 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıkan diğer milletlerle beraber Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu ülkeleri olmaya davet edildiğine dikkati çekerek, bu hususun Ukrayna ve Belarus halklarının büyük kayıplar verdiklerini kanıtladığına işaret etti.

Batı ve doğu cephelerinin bir araya geldiği buluşmada Kızıl Ordu tarafında, yüzde 60'tan yüzde 80'e kadar Ukraynalı askerlerden oluşan Birinci Ukrayna cephesinin bulunduğunu belirten Sybhia, şunları kaydetti:

"Bizim için bu Mayıs günleri, 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e karşı koalisyonun zaferine katkıda bulunan Ukrayna halkı ve diğer birçok halkın kahramanlığını kutlamak ve 1940'lı yıllarda Avrupa'da barışın yeniden tesisi için savaşan herkesi saygıyla yad etmek için vesile oluyor. Öte yandan medeni dünyayı aynı duruma düşmeye zorlayan yeni ortaya çıkmış 'antifaşist'lerin rövanşına müsaade etme hakkımızın olmadığını düşünmek için iyi bir vesiledir."

Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'nda Nazizmi yenme konusunu yıllardır kötüye kullandığını savunan Sybiha, bu ülkenin Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'yı yutmayı hedeflediğini anlattı.

Sybiha, ayrıca, "Bu amaçla çeşitli uydurmalar kullanılıyor ve tarihi olaylar çarpıtılıyor." ifadesini kullandı.