Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'dan İha Anlaşması Yorumu

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'dan İHA anlaşması yorumu Büyükelçi Anrii Sybiha: "Anlaşma sayesinde Karadeniz'deki güvenlik sağlanıyor"SAMSUN - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan insansız hava aracı anlaşmasını değerlendirerek, "Böyle bir iş...

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha'dan İHA anlaşması yorumu

Büyükelçi Anrii Sybiha:

"Anlaşma sayesinde Karadeniz'deki güvenlik sağlanıyor"



SAMSUN - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan insansız hava aracı anlaşmasını değerlendirerek, "Böyle bir iş birliğinden her taraf kazanmaktadır. Bunun sayesinde Karadeniz'deki güvenlik de sağlanıyor. O yüzden bu iş birliğimizi geliştirip, daha da derinleştirmemiz lazım" dedi.

Son dönemde yurt içi ve dışındaki güvenlik operasyonlarında etkin kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, ortaya koyduğu performansla yurt dışında da ilgi görüyor. Katar'ın ardından Ukrayna da güvenlik güçlerinin envanterini Bayraktar TB2 ile güçlendirecek. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Samsun'da valiliği ziyaret eden Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, önemli açıklamalarda bulundu.

"Anlaşma sayesinde Karadeniz'deki güvenlik sağlanıyor"

İHA anlaşmasının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini ifade eden Büyükelçi Sybiha, "Ukrayna ve Türkiye gerçekten iki stratejik ortak ülkedir. Aynı zamanda bu stratejik ortaklık, yeni ve kaliteli bir seviyeye çıkmıştır. Sadece ekonomiler değil, aynı zamanda insanlar ve halklar arasındaki ilişkiler de gelişmektedir. Bu yüzden bu bağlamda Bayraktar ve Ukrayna hükümeti arasında insansız hava araçlarının alımıyla ilgili imzalanan sözleşme sadece söz konusu ortaklığın pratik tarafını göstermektedir. Özellikle bu İHA anlaşması, iki ülkenin rakip olmadığını, birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu gösteren bir unsurdur. Çünkü biz iki ülke olarak tamamen 'kazan-kazan' formülüne göre işbirliğimizi kuruyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Birlikte toplam 120 milyon kişiyiz. Böyle bir iş birliğinden her taraf kazanmaktadır. Bunun sayesinde Karadeniz'deki güvenlik de sağlanıyor. O yüzden bu iş birliğimizi geliştirip, daha da derinleştirmemiz lazım" diye konuştu.

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