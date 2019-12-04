Ukrayna Büyükelçisi Sybiha:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, geçen yıl ülkesinin Türkiye ile ticaret hacminin 4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak son 3 yıldır yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz, buna rağmen gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var ve lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir." dedi.

Zonguldak Valiliğini ziyaret eden Sybiha, Ukrayna ile Türkiye arasında herhangi bir ilkesel sorun bulunmadığını, iki ülkenin birbirini tamamladığını söyledi.

Karadeniz'in "barış denizi" olmasının yanı sıra iki ülkeyi birleştirmesini istediğini anlatan Sybiha, "Çünkü Karadeniz üzerinde ticaret hacmimizi artırabilir, karşılıklı olarak bu ticareti geliştirebiliriz." diye konuştu.

Syhiba, bölgeler arası iş birliğinin, stratejik ortaklığın önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslayacak olursak son 3 yıldır yüzde 15 oranında bir artış kaydediyoruz, buna rağmen gerçekleştirilmemiş potansiyelimiz var ve lojistik adımlarımız buna bir ivme kazandırabilir. Ukrayna'nın sahip olduğu liman potansiyelini, burada Zonguldak Limanı ile birleştirirsek çok verimli ve olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu bağlamda feribot seferlerinin artırılması ve deniz taşımacılığının devam ettirilmesi çok önemli hususlar arasında yer alıyor."

Büyükelçi Sybiha, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 1,5 milyon civarında olduğunu aktararak, deniz taşımacılığının da geliştirilmesi gerektiğini, burada ciddi bir potansiyelin olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Erdoğan Bektaş da Türkiye ve Ukrayna'nın Karadeniz'in iki yakasında oldukça sıkı ilişkileri olan iki ülke olduğunu söyledi.

Odessa Limanı ile Zonguldak Limanı arasında düzenli Ro-Ro seferlerinin devam ettiğini dile getiren Bektaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişerek sürmesini diledi.

Ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.