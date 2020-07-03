Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Türkiye'yi tercih edecek turistlere tavsiyelerde bulundu - Son Dakika

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Türkiye'yi tercih edecek turistlere tavsiyelerde bulundu

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Sertifikayı alıp misafirleri kabul edebilecek otel listesi açıklandı.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Sertifikayı alıp misafirleri kabul edebilecek otel listesi açıklandı. Tatile geleceklere sertifikalı otelleri kontrol etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelemeye başlarken, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarına tavsiyelerde bulundu.


Kültür ve Turizm Bakanlığının geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlediği 'güvenli turizm' etkinliğine katıldığını aktaran Ukraynalı Büyükelçi, havalimanından otelle kadar alınan tüm tedbirleri kendi gözleriyle gördüğünü belirtti. Türkiye'nin turizm sezonunu başarılı bir şekilde açtığını ifade eden Büyükelçi Sybiha, Covid-19 salgını gölgesinde hem Antalya gözlemlerini anlattı hem de Ukrayna'dan Türkiye'ye gelecek turistlere önemli tavsiyelerde bulundu.


"Her yıl sene 1,5 milyondan fazla turist geliyor"


Türkiye'nin Ukraynalıların en sevdiği tatil yerlerinden olduğunu vurgulayan Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, "Ukrayna'dan Türkiye'ye her sene 1,5 milyondan fazla turist geliyor. Türkiye'deki turizm sezonu birçok Ukrayna vatandaşı için de merak konusuydu. Bu sene Türkiye'nin karantina sonrası turizm sezonunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un davetlerini kabul ederek kendim Antalya'da tecrübe ettim. Bu yılın turizm sezonunun sloganı olan 'SafeTourism' (Güvenli Turizm) çok başarılı buldum. Havalimanında sosyal mesafeye katiyen uyuluyor. Yerde gördüğümüz yapışkanlar da epeyce yardımcı oluyor. Üstelik her yerde dezenfekte vardı. Havalimanı personeli koruma elbiseli, gişelerde de ilgili tedbirler alındı. Herkesin ateşi ölçüldü. Uçakta da sosyal mesafeye uyularak bir sırada tek kişi oturttular" dedi.


"Covid-19 testi havaalanında ücretsiz yapılıyor"


"Türkiye'ye gelecek turistler için Covid-19 tedavisini karşılayacak sağlık sigortası zorunlu" diyen Sybiha, "Türkiye'ye seyahatini planlayacaklara bunu öngörmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bahsettiğim sağlık sigortasını Türkiye'ye geldikten sonra havalimanında da yaptırabilecekler. Havaalanında Covid-19 testi de ücretsiz yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkarsa yolcu hastaneye gönderiliyor. Hastanedeki tüm masrafları sağlık sigortası karşılıyor. Doktorlar hastanın durumunu değerlendirerek tecrit veya hastanenin dışında tedavi edilebilir kararı verirlerse o zaman hasta otelde ayrılan karantina yerlerinde tedavi görebilir. Böyle durum söz konusu olunca da turizm acenteleri müşterinin özel şartlarda otelde kalmasından dolayı çıkan masrafları karşılıyor. Yani tedavi bitip hasta iyileştikten sonra tatili için birkaç gün daha veriliyor" diye konuştu.


"Sertifikalı otelleri tercih edin"


Güvenli turizm sertifikası alan otelleri tercih etmelerini söyleyen Sybiha, "Misafirleri kabul edebilecek sertifikalı otel listesi açıklandı. Tatile geçmeden önce onu kontrol etmeyi tavsiye ediyorum" dedi.


Ayrıca Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha şu ifadelere yer verdi:


"Otellerde de maske, sosyal mesafe ve dezenfekte söz konusu. Otelde kalanların sayısı yüzde 50'ye indirildi. Bu durum tabii ki de plaj ve diğer hizmetlerin verildiği yerleri de etkiledi. Yani geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla yer oluyor. Antalya'da sunumdayken Facebook hesabımda Ukrayna vatandaşlarından merak ettikleri soruları yazmalarını istedim. Bir vatandaştan hamamlar açık olacak mı sorusu geldi. Hamamların açık olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Oteldeki restoranların da bazı özellikleri var. 'Her şey dahil' var ama turistler yemeklerini kendileri alamıyor. Koruma elbisesi giymiş personel yardımcı oluyor. Türkiye'nin bu sene güvenli turizm sezonunu sağlamak için ciddi bir hazırlık yaptığını kendi gözlerimle gördüm. Son derece sorumlu davranıyorlar, hiç kimse turistin sağlığını riske atmak istemiyor. Herkes Covid-19 tehditlerinin farkında. Güveli turizm sloganı gördüklerime ve denediklerime tamamen uyuyor. Türkiye'nin en popüler turistik yerlerindeki vaka sayısı da az." - ANKARA

Türkiye, Ukrayna, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Türkiye'yi tercih edecek turistlere tavsiyelerde bulundu - Son Dakika

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