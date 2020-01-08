Ukrayna Büyükelçisinden uçak kazasına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisinden uçak kazasına ilişkin açıklama

7 saat önce

İran'da Tahran yakınlarından Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan sonra düşmüş ve içindeki en az 170 yolcu mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Büyükelçisinden uçak kazasına ilişkin açıklama, System.String[]

İran'da Tahran yakınlarından Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan sonra düşmüş ve içindeki en az 170 yolcu mürettebat hayatını kaybetmişti. Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olaya ilişkin ilk açıklamada, yolcu uçağının teknik arıza sonucu düştüğü belirtildi. İran devlet televizyonu, uçakta bulunan en az 170 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Andrii Sybiha, Twitter üzerinden, "Tahran yakınlarında Ukrayna Havayolları'na ait uçak kazasına dair şok edici ve üzücü haberi aldık. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Boeing 737, Ukrayna, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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