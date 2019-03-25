Ukrayna Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret
1 saat önce
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Vali Vasip Şahin'i ziyaret etti.
Ukrayna
'nın Ankara
Büyükelçisi Andrii Sybiha, Vali Vasip Şahin
'i ziyaret etti.
Valilik makamındaki ziyarette Sybiha ve Şahin bir süre görüştü.
Sybiha ve Şahin, görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:08 Kaynak: AA
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