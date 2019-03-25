Son Dakika Haberleri: Ukrayna Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret

Ukrayna Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret

1 saat önce

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Vali Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Ukrayna Büyükelçisinden Vali Şahin'e Ziyaret, System.String[]
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Vali Vasip Şahin'i ziyaret etti.

Valilik makamındaki ziyarette Sybiha ve Şahin bir süre görüştü.

Sybiha ve Şahin, görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:08 Kaynak: AA

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