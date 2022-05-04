Ukrayna Çatışmanın Başından İtibaren 4,5 Milyar Euro Uluslararası Yardım Aldı - Son Dakika
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Ukrayna Çatışmanın Başından İtibaren 4,5 Milyar Euro Uluslararası Yardım Aldı

04.05.2022 12:32
Ukrayna Çatışmanın Başından İtibaren 4,5 Milyar Euro Uluslararası Yardım Aldı

KİEV, 4 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal Salı günü, Ukrayna'nın Rusya'yla olan çatışmanın başlangıcından itibaren 4,5 milyar euro (yaklaşık 4,73 milyar ABD doları) tutarında finansal uluslararası yardım aldığını söyledi.

KİEV, 4 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal Salı günü, Ukrayna'nın Rusya'yla olan çatışmanın başlangıcından itibaren 4,5 milyar euro (yaklaşık 4,73 milyar ABD doları) tutarında finansal uluslararası yardım aldığını söyledi. Hükümetin basın servisinin bildirdiğine göre Shmyhal, Ukrayna'nın geçen hafta Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolarlık hibe fon aldığını açıkladı. Shmyhal, "Bu desteklere özellikle minnettarız. Tüm sosyal yardımları tam olarak sürdürmemizin yanı sıra yeni yardım programları açmamıza imkan veriyor" diye konuştu. Başbakan, ülkenin savaş sonrasında toparlanması için kaynak yaratma amacıyla hükümet tarafından bir platformun oluşturulduğu bilgisini verdi.

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Ukrayna, Mayıs, Rusya, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Ukrayna Çatışmanın Başından İtibaren 4,5 Milyar Euro Uluslararası Yardım Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Çatışmanın Başından İtibaren 4,5 Milyar Euro Uluslararası Yardım Aldı - Son Dakika
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