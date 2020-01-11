Ukrayna: "Cenazeleri 20-21 Ocak'ta getireceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Cenazeleri 20-21 Ocak'ta getireceğiz' - Son Dakika

Ukrayna: "Cenazeleri 20-21 Ocak'ta getireceğiz"

6 saat önce

Ukraynalı yetkililer, İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini, 20-21 Ocak tarihlerinde getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Ukrayna:

Ukraynalı yetkililer, İran'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini, 20-21 Ocak tarihlerinde getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarını 20-21 Ocak tarihlerinde ülkeye getirmeyi planladıklarını söyledi. Danilov, "Vatandaşlarımızın cenazelerini 20-21 Ocak tarihlerinde getireceğiz. İran'ın suçunu itiraf etmesi bu trajedinin politik kısmı. Bunun bir de hukuksal boyutu var ve biz bunun için çalışıyoruz. İran, uçağın parasını ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemeyi kabul etti" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN DÜŞÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORDUK"

Danilov açıklamasının devamında ise, "Biz olay olduktan sonra, yabancı partnerlerimiz tarafından uçağa bir roketin isabet etmiş olabileceği konusu gündeme getirilmeden önce, bu olayın İran tarafından ateşlenmiş bir roket sonucu yaşandığını biliyorduk. Hatta İran'ın kullandığı bu roketin cinsini, ne zaman ve kimden alındığına kadar her detayı biliyorduk" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ukrayna Havayolları (MAU) Yönetimi tarafından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmış, hayatını kaybedenlerin İran'da 4 farklı hastanede tutulduğunu, DNA testlerinin devam ettiğini, İran yönetiminin bu trajedinin soruşturmasını 8 Şubat'a kadar bitirmesi gerektiğini söylemişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
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