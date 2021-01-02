Ukrayna: "Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek" - Son Dakika

Ukrayna: "Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek"

02.01.2021 15:27
Ukrayna:

Ukrayna, Çin'den aldığı aşıların korona virüs (Covid-19) salgınına karşı başarısız olması durumunda, Çin hükümetinin kendilerine aşı için ödenen ücreti geri iade edeceğini açıkladı.

Ukrayna, Çin'den aldığı aşıların korona virüs (Covid-19) salgınına karşı başarısız olması durumunda, Çin hükümetinin kendilerine aşı için ödenen ücreti geri iade edeceğini açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Lyaşko yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Çinli Sinovac şirketi ile anlaşmasını yaptı ve ücretini ödedi. Aşının başarısız olması durumunda paramızı geri alacağız. 1 milyon 900 bin dozluk ilk siparişin ücreti 2020 bütçesinden ödendi. Kalan siparişler ise 2021 bütçesinden karşılanacak. AstraZeneca ile aşı görüşmelerimiz de devam ediyor. Teslim alacağımız aşı, bazı vatandaşlar için ücretsiz olacak. Ancak aşılar serbest piyasaya düşerse buna bir yorum yapamayız. Covid-19 aşısı, salgından korunmanın tek yolu. Şubat sonu, Mart başı gibi aşıyı teslim almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ukrayna hükümeti tarafından aşıya yönelik yapılan açıklamada, Covid-19 Aşısı Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından kendilerine 8 milyon Ukraynalının aşı ihtiyacının karşılanması için 16 milyon doz aşının teslim edileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'da son açıklanan verilere göre, 24 saat içinde 5 bin 38 Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 517'ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 51 hayatını kaybettiği ülkede toplam vaka sayısı 18 bin 731'e yükseldi.

-İHA-

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna: 'Çin aşısı işe yaramazsa paramız iade edilecek' - Son Dakika


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