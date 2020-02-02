Ukrayna, Çin'deki vatandaşlarını tahliye ediyor

Ukrayna Hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle, Ukrayna vatandaşlarını tahliye etmek için hazırlık yapıyor.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na, Devlet Acil Durumlar İdaresi'ne, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na ve Altyapı Bakanlığı'na, Çin'deki Ukrayna vatandaşlarının tahliyesi ve koronavirüs ile mücadelede alınacak önlemler konusunda Pazartesi gününe kadar gerekli planları hazırlama talimatı verdiğini belirtti. Ukrayna'da koronavirüs vakasına henüz rastlanmadığını belirten Gonçaruk, diğer taraftan her türlü senaryoya hazır olunması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede, söz konusu virüsün Ukrayna'ya gelmesini ve yayılmasını önlemeye yönelik gerekli adımların atılması talimatını verdiğini ifade etti. Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde 57 Ukrayna vatandaşının bulunduğu bildiriliyor.