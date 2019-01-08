Son Dakika Haberleri: Ukrayna Cinayetini Tanığı Anlattı: "Çığlık Sesleri Duydum"

Ukrayna Cinayetini Tanığı Anlattı: "Çığlık Sesleri Duydum"

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Ç.'nin tanık ifadeleri üzerine cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı.

Ukrayna Cinayetini Tanığı Anlattı:
Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin tutuklanan Hüsnü Can Ç.'nin tanık ifadeleri üzerine cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Olay günü arkadaşı Buket Yıldız ile Skype üzerinden sohbet ettiklerini belirten tanığın, sohbet sırasında kapı zilinin çaldığını, bir süre sonra çığlık ve boğuşma seslerini duyduğunu söylediği öğrenildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız(20) ve Zeynep Hüsünbeyi'nin(22) öldürülmesine ilişkin Pendik'te yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Telekonferans yoluyla ifadesi alındı

Savcılığa, Ukrayna makamları tarafından bir tanık ifadesinin telekonferans yoluyla alındığı yönünde bilgi verildiği ancak ifadelerin resmi olarak gönderilmediği öğrenildi. Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli Hüsnü Can Ç.'nin savcının tanık ifadelerini sorması üzerine cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

"Çığlık sesleri duydum"

Tanık ifadesinde Almanya'da yaşadığını, Buket Yıldız'ın arkadaşı olduğunu, olay günü Skype üzerinden sohbet ettiklerini, sohbet sırasında kapı zilinin çaldığını, sohbeti kapatmamasını söylediğini ve Buket Yıldız'ın giderek kapıyı açtığını söyledi. Bir süre sonra çığlık ve boğuşma seslerini duyduğunu anlatan tanık, sesler kesildiğinde Hüsnü Can Çökmez'in bilgisayarın olduğu odaya girerek, sohbet programının açık olduğunu fark etmesi üzerine bilgisayarı kapattığını söyledi.

2 tanık da şüpheli aleyhinde ifade verdi

Öte yandan Ukrayna makamlarınca dinlenen 2 tanığın da şüphelinin Buket Yıldız'ı sürekli rahatsız ettiği yönünde ifade verdiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:24 Kaynak: İHA

Skype, Ukrayna, 3. Sayfa
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