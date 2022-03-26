Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi

26.03.2022 01:34
Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol'dan 6 bin 800, Melitopol'dan da 531 sivilin Zaporijya'ya tahliye edildiğini vurguladı.

İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk, bu çerçevede Mariupol halkına yardım etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.

Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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Başbakan Yardımcısı, Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna: Cuma günü 2 insani koridor üzerinden 7 bin 331 sivil tahliye edildi - Son Dakika
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