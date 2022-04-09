Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

09.04.2022 00:35
Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 6 bin 665 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 6 bin 665 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 8 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 5 bin 158 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya gittiğini bildiren Vereşçuk, bunların 1614'ünün Mariupol'dan, 3 bin 544'ünün ise Zaporijya bölgesinin farklı kasabalarından olduğunu belirtti.

Vereşçuk, Cuma günü ayrıca Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe, Kremennaya ve Gorskoye yerleşim alanlarından 1507 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Rus güçlerince daha önce Melitopol'da ele geçirilen 8 tahliye otobüsünün bir günden beri bekletildiğini kaydeden Vereşçuk, bu otobüslerin serbest kalması ve vatandaşların tahliye edilmesi için görüşmelerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Başbakan Yardımcısı, Ukrayna, Cuma, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi - Son Dakika


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