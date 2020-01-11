Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin... - Son Dakika

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin...

7 saat önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından, "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin..., System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından, " İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" dedi. - KİEV

Cumhurbaşkanı, Ukrayna, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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