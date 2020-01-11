Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin... - Son Dakika

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin...
7 saat önce
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından, "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından, " İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" dedi. - KİEV
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