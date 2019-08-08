Son Dakika Haberleri: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Bartholomeos'a ziyaret
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Bartholomeos'a ziyaret

32 dakika önce

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Bartholomeos'a ziyaret, System.String[]


UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir süre görüşen Zelenskiy, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık veren, "Tomos" adlı kararnameyi imzalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy sabah saatlerinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Türkiye – Ukrayna Ekonomik İş Birliği Forumu'nun ardından saat 12.00 sıralarında Fatih'te bulunan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne geldi. Geniş güvenlik önlemi eşliğinde gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve beraberindeki heyeti Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos'a bir demet çiçek takdim etti. Daha sonra Bartholomeos'un makamına geçen ikilinin görüşmesi basına kapalı bir şekilde 1,5 saat sürdü. Ardından kameralar karşısında tokalaşan ikili kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ziyaretin asıl amacının tanışma mahiyetinde olduğunu ifade ederek, geçtiğimiz ocak ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne "Otosefallik" (bağımsızlık) kazandıran "Tomos" adlı kararnameyi imzalamalarından ve desteklerinden ötürü patrikhane ve yönetimine teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca kilisenin bağımsızlığını korumak için de çalışacağını kaydetti.

- İstanbul
Rum Ortodoks Patrikhanesi, Cumhurbaşkanı, Bartholomeos, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:20 Kaynak: DHA
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