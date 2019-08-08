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UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR

52 dakika önce

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI ZELENSKİY, FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ'Nİ ZİYARET EDİYOR, System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. 12.00 sıralarında Balat'ta bulunan patrikhaneye gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos'a bir demet çiçek takdim etti. Daha sonra Bartholomeos'un makamına geçen ikilinin görüşmesi basına kapalı bir şekilde devam ediyor.

Görüntü dökümü
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-Çevredeki güvenlik önlemleri
-Zelenksiy'in karşılanması


- Meriç
Rum Ortodoks Patrikhanesi, Cumhurbaşkanı, Bartholomeos, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:35 Kaynak: DHA
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