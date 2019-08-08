Son Dakika Haberleri: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret ediyor
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret ediyor

5 dakika önce

UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret ediyor, System.String[]
UKRAYNA  Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Saat 12.00 sıralarında Fener'de bulunan patrikhaneye gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos'a bir demet çiçek takdim etti. Daha sonra Bartholomeos'un makamına geçen ikilinin görüşmesi basına kapalı bir şekilde devam ediyor.


- İstanbul
Rum Ortodoks Patrikhanesi, Cumhurbaşkanı, Bartholomeos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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