Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesini ziyaret ediyor
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UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
UKRAYNA Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Saat 12.00 sıralarında Fener'de bulunan patrikhaneye gelen Cumhurbaşkanı Zelenskiy'i Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. İlk görüşmede Zelenskiy, Bartholomeos'a bir demet çiçek takdim etti. Daha sonra Bartholomeos'un makamına geçen ikilinin görüşmesi basına kapalı bir şekilde devam ediyor.
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