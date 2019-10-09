Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türk IHA'sını inceledi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de açılan 16. Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarını ziyaret ederek Türk IHA'sını inceledi.



Fuarın ikinci günü fuar alanda incelemelerde bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketlerinin bulunduğu özel bölümde Türk savunma sanayi ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Beraberindeki heyet ile Türk şirketlerinin bulunduğu bölüme gelişinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Baykar Holding Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılandı. Fuar alanında sergilenen 'Bayraktar TB 2' ve yeni geliştirilen 'Akıncı' konusunda Baykar Holding Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e bilgi verdi.



Cumhurbaşkanı Volodemir Zelenskiy de Türk firmalarını Ukrayna'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve başarılar diledi. Baykar standına katılımcılar yoğun ilgi gösterirken, arzu üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodemir Zelenskiy, 'Bayraktar TB 2' IHA'sı önünde Baykar Holding Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kıyiv Savunma Fuarında sergilenen tek IHA olan ve fuarın gözdesi haline gelen 'Bayraktar TB 2' büyük ilgi çekiyor.



Fuara ABD, Polonya, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Belarus, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Almanya, İtalya, Letonya, Hırvatistan, İsrail, Çin, Kazakistan olmak üzere 16 ülkeden 48 yabancı toplamda 372 şirket temsilcisi katılıyor. Fuarda Türkiye aralarında Baykar, Aselsan, Roketsan gibi firmaların bulunduğu 16 Türk şirketi ile temsil ediliyor. Kiyev 16. Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı 11 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.



Türk Savunma Sanayinden Ukrayna Çıkartması



Savunma sanayinde öncü olan Türk markaları 16. Kyiv Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında göz doldurdu. 16. Kyiv Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarında Türk firmaları ilgi odağı oldu. Fuarın ikinci gününde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Türk şirketlerinin bulunduğu özel bölümü ziyaret ederek, sanayi ürünleri hakkında bilgi aldı. Beraberindeki heyet ile Türk şirketlerinin bulunduğu bölüme gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı burada Baykar Holding Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Zelenskiy Türk firmalarını Ukrayna'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Fuarı Türk sanayi açısından önemli bir açılım noktası olarak nitelendiren Türk şirket temsilcileri özellikle Ukrayna ile Türkiye arasında her geçen gün artan işbirliğinin önemini vurguladı.



Haluk Bayraktar, "İnsansız hava araçları alanında Ukrayna ile işbirliği yapıyoruz. Türkiye'de firmamız tarafından üretilmiş olan altı adet insansız hava aracı ay sonunda Ukrayna Ordusu bünyesinde göreve başlayacak. Türkiye'de üretilen IHA'ları kullanacak pilotlar ve teknik personel Türkiye'de eğitimlerini tamamladılar. Fuar bünyesinde standımızda 'Bayraktar TB 2'yi sergiliyoruz. Ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.



Burak Ayaroğlu, "Aselsan olarak Kiev Savunma Sanayi Fuarının ilk kuruluşundan bu yana 16 yıldır iştirak etmekteyiz. Ukrayna ile ortak projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi 'Serdar' adını verdiğimiz zırhlı birliklerde savunma sistemi olarak kullanılan tanksavar sistemi. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Aselsan üretimi olan telsizleri kullanıyor. Ayrıca, sırtta taşınan veya zırhlılar üzerinde kullanılan anti drohne ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Mermi izinden keskin nişancıların mevkini belirleyen ve etkisiz hale getiren sistemler yeni ürünlerimiz arasında" ifadelerini kullandı.



Fuarda Türkiye aralarında Baykar, Aselsan, Suprobox ve Roketsan gibi firmaların bulunduğu 16 Türk şirketi ile temsil ediliyor. Kiyev 16. Uluslararası Silah ve Güvenlik Fuarı 11 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. - KİEV