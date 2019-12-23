Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Akademisi ilk defa bir Türk'e fahri doktora veriyor - Son Dakika
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Akademisi ilk defa bir Türk'e fahri doktora veriyor

6 saat önce

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yönetim Bilimleri Akademisi Türk iş insanı Ekrem Çalkılıç'a fahri doktora unvanı verme kararı aldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Akademisi ilk defa bir Türk'e fahri doktora veriyor, System.String[]

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yönetim Bilimleri Akademisi Türk iş insanı Ekrem Çalkılıç'a fahri doktora unvanı verme kararı aldı.

İş insanı Ekrem Çalkılıç'ın başarı öyküsü Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yönetim Bilimleri Akademisi'nin dikkatinden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde AKEV Üniversitesi'nin bağlı bulunduğu Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı olarak da atanan Çalkılıç'a Kiev'den müjdeli haber geldi. Üniversite senatosu, Ukrayna ile Türkiye arasındaki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sağlayan Ekrem Çalkılıç'a oybirliğiyle "Fahri Doktor" unvanı verdi. Bu kararla Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Akademisi ilk defa bir Türk'e fahri doktora vermiş oldu.

Çok sayıda eğitim kuruluşunu batmaktan kurtaran ve bu sebeple adı "Eğitim Sihirbazı"na çıkan iş insanı Ekrem Çalkılıç'ın öyküsü Ukraynalı akademisyenlerin gözünden kaçmadı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yönetim Bilimleri Akademisi Senatosu aldığı kararla Ekrem Çalkılıç'ı "Fahri doktor" ilan etti. Çalkılıç'a doktora cübbesinin giydirileceği tören 26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14'te üniversitenin Kharkiv'deki kampüsünde düzenlenecek. Törende Ekrem Çalkılıç üniversite senatosu ve davetlilere hitaben bir konuşma yapacak.

Bugüne kadar 4 ayrı üniversitenin kuruluşunda rol oynayan ve havayolundan medya kuruluşlarına kadar çeşitli sektörlerde çok sayıda yöneticilik tecrübesi bulunan AKEV Başkanı Çalkılıç Türkiye'nin ilk sivil İnsansız Havayolu Şirketi'nin de sahibi.


Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
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