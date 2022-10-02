Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan BAYKAR'a ziyaret - Son Dakika
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan BAYKAR'a ziyaret

02.10.2022 18:20
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan BAYKAR'a ziyaret

UKRAYNA Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

UKRAYNA Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Andriy Yermak ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti. BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Özdemir Bayraktar, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan BAYKAR'a ziyaret - Son Dakika

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