Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak: "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak: "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor"

04.03.2022 20:13
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak: "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor"

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı. Ukrayna'da olup bitenleri "3. Dünya Savaşı" olarak nitelendiren Podolyak, "Örneğin Brüksel, Amsterdam'daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix'i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya'nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, "Ruslar, Ukrayna'da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler. Kimse bunu istemeyecektir. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sosyal medyada savaşla ilgili paylaşılan gerçek dışı fotoğraf ve videolar Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası sosyal medyada savaşla ilgili paylaşılan gerçek dışı fotoğraf ve videolar UMED Başkanı Değirmenci'den Rusya-Ukrayna savaşı için dezenformasyon uyarısı UMED Başkanı Değirmenci'den Rusya-Ukrayna savaşı için dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Ukrayna, Medya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak: '3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor' - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Savaşın bitmesi için Putin'in tek bir şartı var! Peki, Ukrayna'nın cevabı ne olacak?
20:08 Gazeteciden tokat yemişti! Rus yanlısı Ukraynalı milletvekili gözaltına alındı
20:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü! Sosyal medyadan yapılan açıklama dikkat çekti
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 180 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
19:54 Kendisine şiddet uygulayan eşini öldüren Rümeysa Aydın beraat etti
19:46 Sevgilisi anlattı, o da kararını verdi! Dünyaca ünlü futbolcu İslamiyet'i seçti
18:39 Oryantal Didem ve Serengil Serengil arasında "kıyafet" diyaloğu canlı yayına damga vurdu: Öyle demeyelim şimdi
18:24 Chelsea'yi bir Türk satın alıyor: İmzalar için pazarlık aşamasındayız
18:17 Zelenski'nin Polonya'da olduğu iddiasına Ukrayna'dan jet hızıyla yalanlama geldi: Görevinin başında
18:14 Adlar yanlış yere yazılınca, gülümseten görüntüler ortaya çıktı! Azarlanan kişi ne olduğunu anlamadı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 20:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Podolyak: "3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement