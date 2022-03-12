UKRAYNA'DA 1 HAFTA MAHSUR KALAN SNİZHANA ÇOCUĞUM OLMASA ORADA KALIP SAVAŞIRDIM - Son Dakika

RUSYA'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekatın başlamasıyla Hmelnitzki şehrinde 1,5 yaşındaki kızıyla 1 hafta mahsur kalan, sonrasında tur otobüsü aracılığıyla Edirne'deki eşi Kutsal Bora'ya (29) kavuşan Ukraynalı Snizhana Bora (28), 'Türkiye'de çok mutluyum ama kalbimin yarısı halen Ukrayna'da ailem ve halkımla beraber. Normalde çocuğum olmasaydı, Ukrayna'da kalıp savaşırdım çünkü ülkemi çok seviyorum' dedi.

Edirne'de reklam sektöründe pazarlama müdürü olarak çalışan Kutsal Bora, Ukrayna asıllı eşi Snizhana Bora ve kızı Ofelya Bora'yı 2 ay önce ailelerini görmeleri için Ukrayna'ya gönderdi. Başkent Kiev ve Lviv arasında bulunan Hmelnitzki şehrinde ailesiyle hasret giden Snizhana Bora, 24 Şubat'a dönüş bileti aldı. Ancak bu tarihte Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı başlatması sonucu ülkenin hava sahasına kapatılması nedeniyle mahsur kaldı. Snizhana Bora hemen Edirne'deki eşini arayıp mahsur kaldıklarını söyledi. Bunun üzerine Kutsal Bora, yaklaşık bir haftadır savaş nedeniyle mahsur kalan eşi Snizhana'yı Edirne'ye getirmek için girişimlere başladı. Bora, Türkiye'ye gelen bir tur otobüsüyle eşi ve kızının 3 Mart'ta Edirne'ye getirilmesini sağladı.

'KALBİMİN YARISI AİLEM VE UKRAYNA HALKI İÇİN ATIYOR'

Eşi Kutsal Bora ile birlikte Edirne'deki evlerinde yaşayan Snizhana Bora, Türkiye'de çok mutlu olduğunu fakat kalbinin yarısının halen Ukrayna'da ailesi ve halkıyla birlikte attığını dile getirdi. Bora, 'Türkiye'de çok mutluyum ama kalbimin yarısı halen Ukrayna'da ailem ve halkımla beraber. Savaş savaştır, psikolojim bu anlamda iyi değil. Hali hazırda psikolojik destek de almam gerekebilir. Şu anda çok iyi hissetmiyorum. Ukrayna'daki insanlar için ne yapabilirim onu düşünüyorum, kendim hakkında hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Normalde çocuğum olmasaydı, Ukrayna'da kalıp savaşırdım çünkü ülkemi çok seviyorum. Aileme çok büyük saygı duyuyorum çünkü onlar orada kalmayı tercih edip Ukrayna halkına yardım ediyorlar şu anda. Özellikle erkek arkadaşlarım şu anda insanlara yardım ediyorlar, silah alıp cepheye koşuyorlar ülkelerini savunmak için' dedi.

'HER GÜN AĞLIYORUM'

Orduya katılan babasından 5 gündür haber alamadığını, annesinin ise askeri hastanede askerlere yemek yaptığını söyleyen Bora, 'Annem askeri hastanede askerler için yemek yapıyor şu anda. Babamdan 5 gündür haber alamıyoruz. Trenle insanlara yardım yapıyordu. Silahlanıp gideceğini söyledi bize. O bölgede bir işgal durumu olmuş. O günden beri haber alamıyoruz kendisinden. Onları çok özlüyorum. Her gün ağlıyorum. Şehrimize bombalar düştüğünü duydum bugün haberlerde. Anneme gelmesini söylüyorum ama o 'gelmek istemiyorum' dedi. Gerekirse orada savaşıp öleceğini söyledi bana. Sadece ailem için değil tüm Ukrayna halkı için endişeliyim? diye konuştu.

'SAVAŞLAR İNSANLARA ACI VERİYOR, LÜTFEN BARIŞ OLSUN'

İki erkek kardeşinin birisinin de Ukrayna ordusunda olduğunu belirten Snizhana Bora, 'Bir erkek kardeşim Polonya'da yaşıyor, diğeri ise silahlanıp orduyla birlikte hareket ediyor. Sonucunda bütün savaşlar insanlara acı veriyor, insanlar ve çocuklar ölüyor. Bütün insanlara şunu söylemek istiyorum; konuşmalıyız, birbirimizle iyi iletişim kurup barışı sağlamalıyız. Rusya'ya şunu söylemek istiyorum; lütfen bu savaşı durdurun, bir an önce bu savaş son bulsun. Şu anda Rus medyasında, Ukrayna ordusunun kendi insanlarını öldürdüğü yönünde bir propaganda aracı kullanılıyor. Bu tamamen yalan. Rusya'da akrabalarım da var, onlar da bu haberleri görmüşler, bu haberlere lütfen itibar etmesinler' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM'

Türkiye'nin kendisinin ikinci vatanı olduğunu dile getiren Bora, 'Artık Türkiye benim ikinci vatanım. Ukrayna'yı destekledikleri için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye çok yardım ediyor' şeklinde konuştu.

'EŞİMİ GETİREMESİYDİM, BEN DE SAVAŞACAKTIM'

Snizhana Bora'nın Edirne'de reklam sektöründe çalışan eşi Pazarlama Müdürü Kutsal Bora da, eşi ve çocuğunu Edirne'ye getirebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Eşini getirememesi olasılığına karşı, kendisinin de Ukrayna'ya gidip savaşa katılma düşüncesini aklından geçirdiğini belirten Bora, 'Eğer o Türkiye'ye gelemeseydi ben kendi imkanlarımla gidip ailemi almayı deneyecektim ve şunu da düşünüyordum; eğer Ukrayna'ya girip onları geri getiremeseydim Ukrayna ordusuna katılmayı ciddi şekilde düşünüyordum çünkü ailem orada olduğu için bu benim de bir savaşımdı. Ancak dediğim gibi bir yol bulduk ve eşim buraya geldi. Ailemle bu durumu da konuşmuştum, onlar çok razı gelmediler haliyle, ben onların tek evlatlarıyım. Ama benim ailem de orada, çocuğum ve eşim oradayken rahat duramazdım burada. Getiremeseydim Ukrayna ordusuna katılacaktım' ifadelerini kullandı. (DHA)