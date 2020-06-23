Ukrayna'da 10 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Ukrayna'da 10 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Salomiya Kruşelnitska Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saatlerinde meydana gelen patlamada şu ana kadar enkazdan 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamanın etkisiyle binanın 5 katının yıkıldığını duyurmuştu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." ifadelerini kullanmıştı.


- Ukrayna
Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da 10 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika Dünya

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