Ukrayna'da 10 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.
– Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Salomiya Kruşelnitska Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saatlerinde meydana gelen patlamada şu ana kadar enkazdan 5 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamanın etkisiyle binanın 5 katının yıkıldığını duyurmuştu. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." ifadelerini kullanmıştı.
- Ukrayna
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:29 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Ukrayna'da 10 katlı apartmanda meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika Dünya
Son Dakika 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:58 Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak 08:18 Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış 23:46 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu 21:51 Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek 22:39 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın 08:03 TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu 10:57 Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu 15:49 AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı 15:08 Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin 15:07 Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar 12:05 Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı 11:40 Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti 15:48 Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek