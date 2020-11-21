Ukrayna'da 14 bin 580 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi - Son Dakika

Ukrayna'da 14 bin 580 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

21.11.2020 11:57
Ukrayna'da 14 bin 580 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi, System.String[]

Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 580 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 580 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 580 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, toplam vaka sayısı 612 bin 665'e çıktı.

Son 24 saatte 71 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 215 artmasıyla toplam can kaybı sayısı 10 bin 813 oldu.

Virüse yakalanan 1761 kişi hastaneye kaldırılırken, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 989 artarak 282 bin 313'e ulaştı.

Ülkede önlemler artırılmıştı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırılmıştı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alınmıştı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 14 bin 580 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi - Son Dakika


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