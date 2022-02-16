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Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika

Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü Kutlandı

16.02.2022 18:47

- Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü kutlandı Ukrayna'da, Rusya'nın saldırı düzenleyeceği gün olarak iddia edilen 16 Şubat, "Birlik Günü" adıyla kutlandı.

- Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü kutlandı

KİEV - Ukrayna'da, Rusya'nın saldırı düzenleyeceği gün olarak iddia edilen 16 Şubat, "Birlik Günü" adıyla kutlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenleyeceği gün olarak iddia edilen 16 Şubat, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından geçtiğimiz pazartesi resmi tatil ilan edilmesinin ardından bugün "Birlik Günü" adıyla kutlandı. Halk, başkent Kiev'de bulunan Olimpiyat Stadyumunda 200 metre uzunluğundaki ulusal bayrak ile kutlamalara katıldı.

Kiev'de ve ülke genelinde kutlanan Birlik Günü hakkında Devlet Başkanı Zelenskiy yayınladığı videoda, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü'müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Farklıyız, farklı yaşlarda, cinsiyetlerde, farklı şehirlerden, farklı dinlerdeniz. Hepimizi birleştiren hep beraber barış içinde mutlu yaşama isteği. Bunu hak ediyoruz çünkü Ukrayna'da kendi evimizdeyiz. Kimse Ukrayna'yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz. Mavi-sarı Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü Kutlandı
Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü Kutlandı
Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü Kutlandı

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 16 Şubat Birlik Günü Kutlandı - Son Dakika


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