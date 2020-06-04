- Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi- Bekmezci: "Ukraynalı... - Son Dakika

- Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi- Bekmezci: "Ukraynalı...

- Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi Bekmezci: "Ukraynalı vekiller bizi yalnız bırakmadı" Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.

- Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi

Bekmezci: "Ukraynalı vekiller bizi yalnız bırakmadı"

KİEV - Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi. Milletvekili Ludmila Marçenko'nun Türk danışmanı Rasim Bekmezci, "Ukraynalı vekiller bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Ukrayna'da geçtiğimiz Şubat ayında Ukrayna parlamentosuna 1915 olaylarının kabulü için yasa tasarısı sunulmuştu. Söz konusu yasa tasarısı parlamentoda görüşülmeden geri çekildi. Hükümet tarafından alınan kararla tüm devlet organlarında Ermeni olaylarının tartışılması, desteklenmesi ve kabulüne ilişkin faaliyette bulunulması da tamamen yasaklandı.

Ukraynalı vekil Marçenko: "Bizim ülkemizde kabul edilemez"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin partisinden milletvekili olan Ludmila Marçenko, Türk danışmanı Rasim Bekmezci ile Türk basınına konuştu. Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren ve aynı zamanda Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekili olan Marçenko, "Türkiye ve Ukrayna ilişkileri benim için çok özel. Bu konuyla 2019 yılının Eylül ayından beri ilgileniyorum. Ülkemizde gündeme getirilen Ermeni meselesi tamamen hastalıklı bir konu ve bizim ülkemizde bu konu tartışılamaz" dedi. Marçenko, "Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber bu konunun tamamen kapatılması için mücadele veriyoruz. Dostumuz olan Türkiye aleyhinde gündeme getirilen konu bizim ülkemizde kabul edilemez" şeklinde konuştu.

"Ukraynalı vekiller bizi yalnız bırakmadı"

Milletvekili Ludmila Marçenko'nun danışmanı Rasim Bekmezci ise Ukrayna parlamentosundaki Ukraynalı vekillerin çoğunun Türkiye'nin yanında yer alarak uluslararası arenada Türkiye'yi yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Konunun nasıl gündeme geldiğine değinen Bekmezci, "3 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'ya resmi ziyaretinden sonra iki hafta geçmeden Ukrayna parlamentosunda Ermeni meselesi gündeme getirildi ve kabul edilmesi için yasa tasarısı sunuldu. Zamanlaması da bizim için çok manidar" ifadelerini kullandı.

"Türkiye dostu milletvekilleri karşı çıktı"

Bekmezci, "Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi, iyi ilişkiler içinde geri dönmesi, birçok anlaşma yapılması, savunma sanayisinde iş birliklerinin arttırılmasına yönelik yapılan anlaşmalar sonrası böyle bir konunun gündeme getirilmesi bizim için çok manidar. Parlamentodaki Türkiye dostu milletvekilleri buna karşı çıktı. Ukrayna, Türkiye ve Ermenistan arasındaki konuların tartışılacağı bir platform değil. Ukrayna'yı da çok yakından ilgilendiren bir konu değil" diye konuştu.

Milletvekili Ludmila Marçenko ve arkadaşlarının çalışmaları sayesinde söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğini belirten Bekmezci, "Hatta akabinde bu konunun tekrar gündeme getirilmemesi için Dışişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı ve konuyla ilgili anma törenlerinin yapılmaması, yapılsa bile devlet adamlarının orada bulunmaması kararlaştırıldı. Böylelikle bu konu büyük ölçüde kapanmış oldu. Ancak takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 3 Şubat'ta Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile sosyal, ekonomik ve savunma sanayisine yönelik ciddi anlaşmalar sağlanmıştı. Görüşmenin hemen ardından Şubat ayı içerisinde Ukrayna parlamentosuna 1915 olaylarının kabulü için yasa tasarısı sunulmuştu.

- Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi- Bekmezci: Ukraynalı...

Milletvekili, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi- Bekmezci: 'Ukraynalı... - Son Dakika

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