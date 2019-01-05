Ukrayna'da 2 öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
1 saat önce
Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul'da yakalandı.
Ukrayna
'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul
'da yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:10
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