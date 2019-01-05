Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da 2 öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Ukrayna'da 2 öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

1 saat önce

Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul'da yakalandı.

Ukrayna'da 2 öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı, System.String[]
Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul'da yakalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:10 

Ukrayna, Ekonomi
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