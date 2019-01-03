Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (3) – Ek Bilgi

Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (3) – Ek Bilgi

10 dakika önce

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde...

Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (3) – Ek Bilgi, System.String[]
UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikayette bulunduğu yazıldı.

POLİS: "ŞÜPHELİ HENÜZ YAKALANMADI"

Yerel medyanın, olayın şüphelisi 'erkek arkadaş'ın gözaltına alıp sorgulandığını yazmasının ardından polis ekipleri yaptıkları açıklamada, şüphelinin henüz yakalanmadığını ve şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Emniyet yetkilileri evin sahibinin de olayla ilgili ifadesini alacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

Ukrayna, Dünya
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