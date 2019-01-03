Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2)
1 saat önce
KİMLİKLERİ BELİRLENDİUkrayna'nın Harkov kentinde kaldıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri kimlikleri belirlendi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Ukrayna
'nın Harkov kentinde kaldıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri kimlikleri belirlendi. Öldürülen Buket Y. ve Zeynep H. ile ilgili soruşturma sürerken, Ukrayna polisinin araştırma yaparken çekilen fotoğraflarda evin dağınık olduğu görüldü.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:52 Kaynak: DHA
Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
Ukrayna'da Kaldıkları Evde Ölü Bulunan 2 Türk Kızının Kimlikleri Belli Oldu
Ukrayna'da Üniversite Öğrencisi İki Türk Kızı, Yaşadıkları Evde Ölü Bulundu
Gelenek Gereği Düğün Günü Arkadaşlarından Dayak Yiyen Damat, Aracın Altında Kaldı