Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2)

Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2)

1 saat önce

KİMLİKLERİ BELİRLENDİUkrayna'nın Harkov kentinde kaldıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri kimlikleri belirlendi.

Ukrayna'da 2 Türk Kız Öğrenci Evlerinde Ölü Bulundu (2), System.String[]
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ukrayna'nın Harkov kentinde kaldıkları evde öldürülen üniversite öğrencileri kimlikleri belirlendi. Öldürülen Buket Y. ve Zeynep H. ile ilgili soruşturma sürerken, Ukrayna polisinin araştırma yaparken çekilen fotoğraflarda evin dağınık olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:52 Kaynak: DHA

Ukrayna, Dünya
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