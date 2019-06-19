Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı
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Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) Rus askerlerini, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle suçlamasını "asılsız" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) Rus askerlerini, 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle suçlamasını "asılsız" olarak nitelendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, JIT'in, 2014 yılında Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesinden Rus askerlerinin sorumlu tutulmasına tepki gösterildi.
JIT'in açıklamalarında somut kanıtların sunulmadığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'ya karşı bir kez daha asılsız suçlamalar yapılıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "JIT, sorgulanabilir kaynaklara dayalı mantıklı olmayan argümanlarla kendisini sınırlamaya devam ediyor. Bu durumda JIT'in kaliteli bir iş yapmasıyla ilgili soru işaretleri var." denildi.
"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.
JIT, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:20 Kaynak: AA
Malezya, Ukrayna, Güncel
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