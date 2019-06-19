Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı
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Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı

12 dakika önce

Ukrayna, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşıladı.

Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı, System.String[]
Ukrayna, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesiyle ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşıladı.
Ukrayna Başkanlık İdaresince sosyal medyadan yapılan açıklamada, JIT'in, Ukrayna'da Malezya Hava Yollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili sonuçları değerlendirildi.
Açıklamada, "Ukrayna, JIT'in 'MH17' ile ilgili vardığı sonuçları memnuniyetle karşılıyor. Devlet Başkanı, uluslararası mahkemede sadece şüpheli olanların değil bütün suçlu olanların yargılanacağını umuyor." ifadelerine yer verildi.
"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te, 283 yolcu ve 15 mürettebatla Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasını kullanırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
Hollanda, Avusturya, Belçika, Ukrayna ve Malezyalı savcılardan oluşan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait uçağın Rus ordusuna ait bir füzeyle vurulduğunu tespit etmişti.
JIT, 3 Rus ve 1 Ukraynalı şüphelinin, uçağın düşürülmesinden ve cinayetten yargılanacağını bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Malezya, Ukrayna, Güncel
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