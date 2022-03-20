Ukrayna'da 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı

20.03.2022 15:42

Rusya'nın son günlerde hedef aldığı Ukrayna'nın Lviv kentinde yer alan tarihi Andreolli Pasajı'nın sığınağı, yeniden kullanıma açıldı.

Rusya'nın son günlerde hedef aldığı Ukrayna'nın Lviv kentinde yer alan tarihi Andreolli Pasajı'nın sığınağı, yeniden kullanıma açıldı.

1803 yılında inşa edilen binanın altında yer alan sığınak, şehrin kalbinin attığı Rynok Meydanı'na yalnızca 50 metre uzaklıkta bulunuyor.

Tarihi pasajda çalışan Dimitro Sokur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın zor günlerden geçtiğini ve daha fazla sığınağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sokur, her binanın sığınağa sahip olması gerektiğini belirterek "İnsanların tehlike anında sığınağa gitmeleri gerektiğini anlaması gerekiyor." dedi.

Alarm çaldığında sığınağa gittiğini ifade eden Sokur, "İhtiyacım olan her şeyi bir sırt çantasına doldurdum. İçinde su ve yiyecek var. Tehlike bitene kadar sığınakta kalıyorum." diye konuştu.

Alex Tsymbarovych de binanın 219 yıllık olmasına rağmen halen sağlam olduğunu belirterek sığınağın kendileri için güvenilir bir alan olduğunu söyledi.

Ukrayna'da 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı
Ukrayna'da 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı
Ukrayna'da 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 219 yıllık binanın sığınağı yeniden kullanıma açıldı - Son Dakika


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