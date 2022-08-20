Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e getirildi - Son Dakika
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Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e getirildi

20.08.2022 15:26
Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e getirildi

Ukrayna'da 24 Ağustos'ta düzenlenecek "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için savaşta ele geçirilen Rus silahları, sergilenmek üzere başkent Kiev'e getirildi.

Ukrayna'da 24 Ağustos'ta düzenlenecek "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için savaşta ele geçirilen Rus silahları, sergilenmek üzere başkent Kiev'e getirildi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, 24 Ağustos'ta yapılması planlanan Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla karar aldı.

Buna göre, Ukrayna'nın 1991'de elde ettiği bağımsızlığın 31. yıl dönümünde Kiev'deki Anavatan anıtı ile diğer ünlü anıt ve yapılar, Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı renk çiçeklerle süslenecek.

Kutlamalar kapsamında Kiev'deki Ayasofya Katedrali'nde, ülkedeki tüm kiliselerin papazlarının katılımıyla ayin düzenlenecek ve Ukrayna için dua edilecek.

Savaşta ele geçirilen Rus silah ve araçları da Kiev'in ana caddesi Kreşatik'te sergilenecek. Silah ve araçların bir kısmı Kreşatik Caddesi'ne getirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da hem sağlam ele geçirilen hem de vurularak tahrip edilen tank, zırhlı araç ve füze sistemlerinin caddedeki görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna Bağımsızlık Günü

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Parlamentosu, 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden belgeyi onaylamıştı.

Ukraynalıların yüzde 90'ı 1 Aralık 1991'de düzenlenen referandumda, Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsız olması için oy vermişti.

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Kiev'de, Rus ordusunun ele geçirilen tankları sergileniyor Kiev'de, Rus ordusunun ele geçirilen tankları sergileniyor Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması
Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahları 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları için Kiev'e getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın ele geçirdiği Rus silahları "Bağımsızlık Günü" kutlamaları için Kiev'e getirildi - Son Dakika
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