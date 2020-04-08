Ukrayna'da 3 aylık bebek korona virüsüne yakalandı - Son Dakika

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Ukrayna'da 3 aylık bebek korona virüsüne yakalandı
6 saat önce
Ukrayna'nın Ternopol Bölgesi'nde 3 aylık bir bebekte korona virüsüne rastlandı.
Ukrayna'nın Ternopol Bölgesi'nde 3 aylık bir bebekte korona virüsüne rastlandı.
Ukrayna Ternopol Bölgesi Koronayla Mücadele Masası tarafından yapılan açıklamada, Konuya ilişkin açıklama ile 3 aylık bebeğe yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Ternopil Bölgesi'nde korona virüsüne yakalanan 3 aylık bebekten iyi haberler var. Durumu biraz daha iyiye gidiyor. Doktorlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüsü vakası bin 668'e, can kaybı sayısı ise 52'ye yükseldi. - KİEV
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:32 Kaynak: İHA
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