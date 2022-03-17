Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi - Son Dakika
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Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi

17.03.2022 15:20
Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim bölgesine saldırı düzenlemesi sonucu yıkılan binanın enkazı altında kalan 3'ü çocuk 5 kişilik bir ailenin cansız bedenine ulaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim bölgesine saldırı düzenlemesi sonucu yıkılan binanın enkazı altında kalan 3'ü çocuk 5 kişilik bir ailenin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna'daki saldırılarına devam eden Rus birlikleri, Çernihiv kentinde yerleşim bölgelerini hedef aldı. Vurulan binaların enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, aynı aileden 3 yaşındaki ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğu ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv'de düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti. - ÇERNİHİV

Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi
Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi

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Arama Kurtarma, Ukrayna, Saldırı, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi - Son Dakika
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