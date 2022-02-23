Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi

23.02.2022 14:38
Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi

Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna yeni bir karar aldı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ukrayna'da 30 günlük OHAL ilan edildi - Son Dakika
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