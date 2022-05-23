Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü - Son Dakika
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Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü

23.05.2022 16:02
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, savaşın başından bu yana Ukrayna'daki 350'den fazla tarihi ve kültürel mekanın yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyledi.

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, savaşın başından bu yana Ukrayna'daki 350'den fazla tarihi ve kültürel mekanın yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkedeki tarihi doku da zarar görmeye devam ediyor. Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko yaptığı açıklamada, ülkedeki 350'den fazla tarihi ve kültürel mekanın yıkıldığını veya hasar gördüğünü ifade etti. Ukrayna'nın tarihi yerlerinde her gün daha fazla hasar meydana geldiğini söyleyen Tkachenko, en fazla hasarın kaydedildiği Harkov bölgesinde kültürel mekanlara yönelik 94 saldırı meydana geldiğini belirtti. Tkachenko, "Sürekli yapılan bombardımanlar ve roket saldırıları ulusal öneme sahip 21, yerel öneme sahip 88 eseri ve yakın zamanda keşfedilen 7 kültürel miras alanını yıktı. Kültürel mirasımızı korumak için uluslararası ortaklarla çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından çok sayıda tarihi eser ve mekanın bulunduğu Lviv ve Odessa gibi kentlerde mimari ve kültürel eserler koruma altına alındı. Kentlerdeki heykeller kum torbaları ve metal kafeslerle korumaya alınırken, kiliselerin pencerelerine ahşap ve metal paneller döşendi. Ancak sürekli bombardıman altında olan kentlerde kültürel eserler korumaya alınamadı.

(İHA)

Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü
Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da 350'den fazla tarihi ve kültürel mekan hasar gördü - Son Dakika


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