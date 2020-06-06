Ukrayna'da 5 binden fazla sağlık çalışanına korona virüs bulaştı - Son Dakika

Ukrayna'da 5 binden fazla sağlık çalışanın korona virüse yakalandığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde son 24 saatte 44'ü çocuk olmak üzere 550 yeni vaka görüldü. 440 kişi sağlığına tekrar kavuşurken, 15 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Salgının başından itibaren bin 903'ü çocuk ve 5 bin 16'sı sağlık personeli olmak üzere 26 bin 514 kişinin korona testi pozitif çıktı. 11 bin 812 vatandaşımız iyileşirken, 777 kişi de hayatını kaybetti" dedi. Stepanov, yurt dışındaki hastaların nakli ve tedavi süreçleri için de Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir alt birim kurulacağını belirtti.

Kademeli olarak karantinadan çıkış sürecine giren Ukrayna'da, hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda şehirler arası tren, otobüs ve uçak seferleri tekrar başlatılırken, restoran ve kafe tarzı işletmeler, anaokulları, spor salonları ve yüzme havuzları sıkı hijyen kurallarına uymak şartıyla tekrar açılmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)