Ukrayna'da 515 kilogramlık bomba büyük titizlikle düştüğü binadan çıkarıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da 515 kilogramlık bomba büyük titizlikle düştüğü binadan çıkarıldı

13.03.2022 20:46
Ukrayna'da 515 kilogramlık bomba büyük titizlikle düştüğü binadan çıkarıldı

Ukrayna'da bir eve düşen ve patlamayan 515 kilogramlık devasa Rus yapımı bomba büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarılarak, imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Ukrayna'da bir eve düşen ve patlamayan 515 kilogramlık devasa Rus yapımı bomba büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarılarak, imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentinde sivil bir binaya isabet eden ve patlamayan OFAB-500 tipindeki 515 kilogramlık devasa bomba, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekiplerce büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarıldı. Binadan çıkarılan bomba daha sonra kamyon arkasına yüklenerek imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Çernihiv'deki ekiplerimiz adeta dikkatli ve titiz bir kuyumcu gibi çalışıyor. Kazanacağımız zaferden sonra topraklarımızı daha ne kadar böyle Rus hediyelerinden temizleyeceğiz belli değil" ifadeleri kullanıldı. - ÇERNİHİV

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Ukrayna, Bomba, 112, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da 515 kilogramlık bomba büyük titizlikle düştüğü binadan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da 515 kilogramlık bomba büyük titizlikle düştüğü binadan çıkarıldı - Son Dakika
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