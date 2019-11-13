- Ukrayna'da 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi

KİEV - Ukrayna'nın Odessa şehrinde sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen 1'i organizatör 6 Türk vatandaşının gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiği duyuruldu.

Devlet Sınır Güvenliği Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne ülkelerine kaçak yollarla geçmeye çalışan 6 Türk vatandaşının yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, yakalanan şahıslardan birinin organizatör olduğu ve sınırı geçirmek için kişi başı 5 bin dolar aldığının belirlendiği belirtilerek 6 Türk vatandaşının ülkeden sınır dışı edildiği bildirildi. Ayrıca açıklamanın devamında, geçtiğimiz günlerde Odessa Havaalanı'ndan 25 Türk vatandaşının, "sahte davetiye" düzenledikleri gerekçesiyle alınmadığı da kaydedildi.

Öte yandan, 2019 yılının başından bugüne kadar geçen sürede toplam 180 kişinin, "Ukrayna sınır kanunlarını ihlal" etmek suçundan gözaltına alındığı duyuruldu.