Ukrayna'da 60 yaş üstüne 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlanacak - Son Dakika

Ukrayna'da 60 yaş üstü kişilere 3. doz Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlama kararı alındı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, 2. doz aşının üstünden en az 6 ay geçen 60 yaş üstü kişilerin aşılanacağını belirtti.

Lyaşko, yarın düzenlenecek toplantıda diğer kategoriler için 3. doz aşı konusunun ele alınacağını duyurdu.

Ülkede Eylül 2021'de tekrar artmaya başlayan vakalar, 4 Kasım'da 27 bin 377 ile en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Son 24 saatte 1746 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 13 milyon 762 bin 162 kişiye 2 doz aşı yapıldı.