Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar - Son Dakika

Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar

Ukrayna'nın Odessa şehrinde 68 yaşında bir Türk'ün öldürüldüğü ve cesedinin 14 parçaya ayrılarak gömüldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Odessa şehrinde 68 yaşında bir Türk'ün öldürüldüğü ve cesedinin 14 parçaya ayrılarak gömüldüğü bildirildi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak

Odessa polisinden yapılan yazılı açıklamada, kaybolan 68 yaşındaki Türk'ün yeğeninin ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu olayın failleri olarak 17 yaşında bir kız ve erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Çiftin cinayeti itiraf ettiği belirtilen açıklamada, maktulün kızla yakın ilişkisi olduğu ve cinayetin intikam almak için cinayeti işlendiği iddia edildi.

Faillerin gece geç saatte Türk'ün evine pencereden girdiği ve cinayeti işledikten sonra cesedi gizlemek için 14 parçaya ayırıp gömdüğü belirtildi.

Zanlıların "kasten örgütlü adam öldürme" sebebiyle 10 yıldan müebbet hapis cezasına kadar yargılanabilecekleri kaydedildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 08:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 09:49 Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:37 Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 07:34 Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Son Dakika: HSK, FETÖ irtibatları nedeniyle 26 hakim-savcıyı görevden uzaklaştırdı
14:24
Son Dakika: Medipol Başakşehir Kopenhag'ı elerse, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde LASK Linz-Manchester United maçının galibiyle oynayacak
14:22
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan Necip Fazıl'ın cümleleriyle "Ayasofya" mesajı
14:15
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
13:21
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
13:11
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
12:55
Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek
12:41
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
12:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 15:34:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da 68 yaşında bir Türk'ü öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]