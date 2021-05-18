Ukrayna'da, 77 yıl önce Kırım Tatar sürgününün sabahında yaşananlar canlandırıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar sürgününün 77. yıl dönümünde gerçekleştirilen sanat projesiyle sürgünün sabahında yaşananlar canlandırıldı.

"Kırım Evi"nde gerçekleştirilen "Şafak" sanat enstalasyonunda temsili sürgün sabahını sembolize eden eşyalar sergilendi.

Projenin açılışına Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov, "Umma" Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov ve pek çok konuk katıldı.

Sanatçı Fatma Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstalasyonun 18 Mayıs 1944 sabahında yaşanan trajik olaylara ışık tuttuğunu belirtti.

Osman, duygusal ve bilgilendirici olmak üzere iki boyutu bulunan projenin, sürgünde kadınların oynadığı önemli rolü de gösterdiğini ifade etti.