Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - Son Dakika
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Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı

08.05.2022 16:40

Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanı Sergey Donets, Rus saldırıları sonucu yanan evleri kurtarabildiğini, ancak kendi evine sahip çıkamadığını söyledi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanı Sergey Donets, Rus saldırıları sonucu yanan evleri kurtarabildiğini, ancak kendi evine sahip çıkamadığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna'daki tüm kurum ve birimler seferber oldu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi de Rus saldırılarına maruz kalan yerleşim birimlerindeki vatandaşlar ve evleri kurtarma yönünde çalışmaları sürdürüyor.

"Bize yapılan kötülük kabullenemez"

Söz konusu servisin çalışanı Sergey Donets de savaş dönemindeki gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Kendisinin Kiev bölgesindeki İrpin'de yaşadığını belirten Donets, "İnsanlarla ilgili çok korkunç hikayeler var. Vatandaşlarımız seferber oldu ve birbirine yardımcı oldu. Kent sakinlerinin birçoğu tahliye edildi. Ancak yaşlılar şehirde kaldı. Kalanların arasında çok sayıda çocuk da vardı. İnsanlar, bozuk yiyecekleri yemek zorunda kaldı. Gönüllüler ve askerlerimiz insani yardım sağladı. Bu şekilde insanlar hayatta kalabildi." dedi.

Donets, savaş döneminde yoğun çalıştıklarını, kendi evinin de Rus saldırılarında bombalandığını anlatarak, "Çalışıyordum. Komşularım aradı ve evimin yandığını söyledi. Gelene kadar evim yandı. Başka vatandaşların evlerini kurtarırken, kendi evime sahip çıkamadım." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırmasını kınayan Donets, "Önceden kardeş denilen ülke bize karşı savaşıyor. Bu yanlış. Bize yapılan kötülük kabullenemez." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve dünyadaki annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Donets, şöyle devam etti:

"Annelerin ağlamasını ve acı çekmesini istemiyorum. Savaşan çocukların da sapasağlam dönmelerini istiyorum. Bize saldıranlara da bilgelik diliyorum. Ülkemde yaşanan savaşın bir an önce sona ermesini ve barışın sağlanmasını umuyorum."

Ukrayna'da acil durum görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı
Ukrayna'da acil durum görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı
Ukrayna'da acil durum görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı
Ukrayna'da acil durum görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da 'acil durum' görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da "acil durum" görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı - Son Dakika
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