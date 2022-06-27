G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

27.06.2022 20:57
G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını "savaş suçu" olarak nitelendirdi

SCHLOSS Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulmasının ardından G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

SCHLOSS Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulmasının ardından G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Almanya'da devam eden G7 zirvesinde Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus güçlerinin Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

G7 liderleri, yaptıkları ortak açıklamayla, alışveriş merkezine yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Bu vahşi saldırının masum kurbanlarının yasını tutmak için Ukrayna'nın yanındayız. Masum sivillere ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar bir savaş suçudur. Rusya Devlet Başkanı Putin ve sorumlularından hesap sorulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'ya mali, insani ve askeri destek sağlamaya devam edeceklerini belirten liderler, "Rusya, Ukrayna'ya karşı acımasız ve anlamsız savaşını sonlandırana kadar dinlenmeyeceğiz." açıklaması yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezinin, Rusya'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "?-22" füzeleriyle vurulduğu belirtilmişti.

Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin, vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, saldırı sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40'tan fazla kişi yaralandığını açıklamıştı.

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Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi Zelenskiy: Rusya, Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu Zelenskiy: Rusya, Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi (2) Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel G7 liderleri, Rusya'nın Kremençuk'taki alışveriş merkezini vurmasını 'savaş suçu' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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